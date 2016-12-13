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Україна ініціює негайну скайп-конференцію по заручниках

Вівторок, 13 грудня 2016, 14:00

Українська сторона ініціює проведення 14 грудня скайп-конференції гуманітарної підгрупи заради звільнення 42 осіб, перебування яких у полоні підтверджують ОРДО і 6 – в ОРЛО.

Про це в своєму пості написала представник гуманітарної підгрупи Ірина Геращенко.

"Українська сторона ініціює проведення 14 грудня скайп - конференції гуманітарної підгрупи ТКГ з одного питання - питання звільнення заручників", - написала вона.

Геращенко повідомила, що відповідну ініціативу вже надіслали ОБСЄ.

"Ініціативу НЕГАЙНОГО скликання скайп конференції гуманітарної підгрупи підтримали представники в ТКГ від України Леонід Кучма і Мартін Сайдік, з яким відбулася попередня телефонна розмова української сторони", - підкреслила Геращенко.

"Сподіваюся , ініціативу підтримають всі сторони, якщо вони ДІЙСНО зацікавлені в звільненні заручників до Різдва", - додала вона.

Геращенко нагадала, що 7 грудня українська сторона на гуманітарній підгрупі вийшла з  пропозицією передати 228 людей, що їх запитували ОРДЛО, аби звільнити тих 42 особи, що їх підтверджують в ОРДО і 6 в ОРЛО.

"Разом з СБУ, міжвідомчим центром по звільненню заручників, в форматі мінської групи ми весь цей тиждень відпрацьовували нові гуманітарні ініціативи, аби прискорити процес звільнення, аби люди по обидві сторони лінії зіткнення були на свята вдома, зі своїми рідними", - додала вона.

"Готові працювати в режимі скайп-конференції , аби вийти на рішення задля звільнення заручників, аби 21 грудня було в Мінську продуктивним і результативним", - сказала Геращенко.

Українська правда

Теми: полонені
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