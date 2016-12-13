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Украина через Минск инициирует срочную скайп-конференцию по заложникам

Вторник, 13 декабря 2016, 14:00

Украинская сторона инициирует проведение 14 декабря скайп-конференции гуманитарной подгруппы ради освобождения 42 человек, пребывание которых в плену подтверждают ОРДО и 6 человек - в ОРЛО.

Об этом в своем посте написала представитель гуманитарной подгруппы Ирина Геращенко.

"Украинская сторона инициирует проведение 14 декабря скайп - конференции гуманитарной подгруппы ТКГ по одному вопросу - вопросу освобождения заложников", - написала она.

Геращенко сообщила, что соответствующую инициативу уже прислали ОБСЕ.

"Инициативу немедленного созыва скайп конференции гуманитарной подгруппы поддержали представители в ТКГ от Украины Леонид Кучма и Мартин Сайдик, с которым состоялся предварительный телефонный разговор украинской стороны", - подчеркнула Геращенко.

"Надеюсь, инициативу поддержат все стороны, если они действительно заинтересованы в освобождении заложников до Рождества", - добавила она.

Геращенко напомнила, что 7 декабря украинская сторона гуманитарной подгруппы вышла с предложением передать 228 человек, которые спрашивали ОРДЛО, чтобы освободить тех 42 человек, которых подтверждают в ОРДО и 6 – в ОРЛО.

"Вместе с СБУ, межведомственным центром по освобождению заложников, в формате минской группы мы всю эту неделю отрабатывали новые гуманитарные инициативы, чтобы ускорить процесс освобождения, чтобы люди по обе стороны линии соприкосновения были на праздники дома, со своими родными", - добавила она.

"Готовы работать в режиме скайп-конференции, чтобы выйти на решение для освобождения заложников, чтобы 21 декабря было в Минске продуктивным и результативным", - сказала Геращенко.

Украинская правда

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Темы: пленные
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