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Клімкін: Озброєна місія на Донбасі – стрибок у майбутнє для ОБСЄ

Вівторок, 13 грудня 2016, 14:28

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що питання створення озброєної місії ОБСЄ на Донбасі є великим викликом для організації.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для ОБСЄ це (озброєна місія ОБСЄ на Донбасі) – стрибок у майбутнє. Нічого подібного в історії ОБСЄ до цих пір не було", – сказав Клімкін.

"ОБСЄ знаходиться в досить серйозній кризі, оскільки робота ОБСЄ блокується такими країнами, як Росія, причому абсолютно усвідомлено і в усіх сферах – у сфері прав людини, сфері безпеки і так далі. Для ОБСЄ це, крім того, і логістичний виклик, і фінансовий виклик", – зазначив глава МЗС.

"Бюджет місії СММ на сьогодні наближається до бюджету всього ОБСЄ. Таким чином, ми повинні зрозуміти, яким чином це все буде функціонувати", – додав він.

За словами Клімкіна, одним з варіантів вирішення фінансової сторони питання є залучення можливостей ООН.

"Ми домовляємося про те, щоб ОБСЄ змогло скористатися наявними можливостями ООН. Я про це говорив з новообраним Генсеком ООН Гутеррішем (генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш), і його теж просив, щоб він промовив це питання з усіма іншими ключовими гравцями ООН – щоб ОБСЄ могла спиратися на можливості ООН", – повідомив він.

Міністр також зазначив, що питання озброєної місії ОБСЄ постійно блокується російською стороною.

"Це питання я піднімав в дискусіях з усіма. Але щоб така місія була, нам потрібне рішення Росії, оскільки блокування цього питання Росією – це єдине, що нам заважає", – заявив Клімкін.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСОБСЄ
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