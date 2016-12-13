Климкин: Вооруженная миссия на Донбассе – прыжок в будущее для ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вопрос создания вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе является большим вызовом для организации.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для ОБСЕ это (вооруженная миссия ОБСЕ на Донбассе) – прыжок в будущее. Ничего подобного в истории ОБСЕ до сих пор не было", – сказал Климкин.

"ОБСЕ находится в достаточно серьезном кризисе, поскольку работа ОБСЕ блокируется такими странами, как Россия, причем абсолютно осознано и во всех сферах – в сфере прав человека, сфере безопасности и т.д. Для ОБСЕ это, кроме того, и логистический вызов, и финансовый вызов", – отметил глава МИД.

"Бюджет миссии СММ на сегодня приближается к бюджету всего ОБСЕ. Таким образом, мы должны понять, каким образом это все будет функционировать", – добавил он.



По словам Климкина, одним из вариантом решения финансовой стороны вопроса является привлечение возможностей ООН.

"Мы договариваемся о том, чтобы ОБСЕ смогло использовать возможности ООН. Я об этом говорил с новоизбранным генсеком ООН Гутерришем (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш), и его тоже просил, чтобы он проговорил это вопрос со всеми другими ключевыми игроками ООН – чтобы ОБСЕ могла опираться на возможности ООН", – сообщил он.



Министр также отметил, что вопрос вооруженной миссии ОБСЕ постоянно блокируется российской стороной.

"Этот вопрос я поднимал в дискуссиях со всеми. Но чтобы такая миссия была, нам нужно решение России, поскольку блокирование этого вопроса Россией – это единственное, что нам мешает", – рассказал Климкин.