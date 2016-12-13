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"Арселор Міттал" звільнив 21 мобілізованого працівника, почали слідство

Вівторок, 13 грудня 2016, 14:53

14 начальників структурних підрозділів компанії "Арселор Міттал Кривий Ріг" незаконно звільнили 21 працівника у період проходження ними строкової військової служби.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.  

Вказується, що діючим законодавством передбачено збереження робочого місця, посади та середньої заробітної плати за мобілізованими працівниками.

"Проте посадові особи вказаного підприємства, порушуючи вимоги законодавства про працю, незаконно звільнили 21 працівника у період проходження ними строкової військової служби", - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що 14 начальникам структурних підрозділів підприємства, які приймали такі рішення, наразі готується повідомлення про підозру.

Згідно із повідомлення прокуратури, до суду із заявою звернулися вісім незаконно звільнених військовослужбовців.

Українська правда

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Теми: арміяДніпропрокуратура
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