"Арселор Миттал" уволил 21 мобилизованого работника, начато следствие

14 начальников структурных подразделений компании "Арселор Миттал Кривой Рог" незаконно уволили 21 работника в период прохождения ими срочной военной службы.



Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.



Указывается, что действующим законодательством предусмотрено сохранение рабочего места, должности и средней заработной платы за мобилизованными работниками.



"Однако должностные лица указанного предприятия, в нарушение требований законодательства о труде, незаконно уволили 21 работника в период прохождения ими срочной военной службы", - сообщает прокуратура.



Отмечается, что 14 начальникам структурных подразделений предприятия, принимавших такие решения, готовятся сообщение о подозрении.



Согласно сообщению прокуратуры, в суд с заявлением обратились восемь незаконно уволенных военнослужащих.

Украинская правда