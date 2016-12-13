Сайт Міноборони "поклали" хакери

Сайт Міністерства оборони України не доступний на даний час через кібератаку.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони, повідомляє Радіо Свобода.

Інших подробиць у відомстві не навели.

"В апараті СБУ стверджують, що зловмисний програмний засіб, використаний в атаці 6 грудня на сайт Державного казначейства і Міністерства фінансів, – той самий, що й під час торішнього інциденту, через який сотні тисячі будинків на Івано-Франківщині залишалися без світла і в якому звинуватили Росію", - пише видання.

Більше про хакерські атаки читайте у статті "Україна програє кібервійну. Хакери атакують державні фінанси".