Сайт Міноборони "поклали" хакери
Вівторок, 13 грудня 2016, 17:04
Сайт Міністерства оборони України не доступний на даний час через кібератаку.
Про це повідомили у прес-службі Міноборони, повідомляє Радіо Свобода.
Інших подробиць у відомстві не навели.
"В апараті СБУ стверджують, що зловмисний програмний засіб, використаний в атаці 6 грудня на сайт Державного казначейства і Міністерства фінансів, – той самий, що й під час торішнього інциденту, через який сотні тисячі будинків на Івано-Франківщині залишалися без світла і в якому звинуватили Росію", - пише видання.
Більше про хакерські атаки читайте у статті "Україна програє кібервійну. Хакери атакують державні фінанси".