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Сайт Минобороны "положили" хакеры

Вторник, 13 декабря 2016, 17:04

Сайт Министерства обороны Украины не доступен в настоящее время из-за кибератаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, сообщает Радио Свобода.

Других подробностей в ведомстве не привели.

"В аппарате СБУ утверждают, что вредоносное программное средство, использованное в атаке 6 декабря на сайт Государственного казначейства и Министерства финансов, - то же, что и во время прошлогоднего инцидента, через который сотни тысяч домов в Ивано-Франковской области оставались без света и в котором обвинили Россию", - пишет издание.

Больше о хакерских атаках читайте в статье "Украина проигрывает кибервойну. Хакеры атакуют государственные финансы".

Темы: Минобороныхакеры
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