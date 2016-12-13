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Чийгоз закликав світ сприяти створенню Кримськотатарської автономії

Вівторок, 13 грудня 2016, 18:38

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, який майже два роки утримується у СІЗО в анексованому Криму, написав звернення до іноземних послів і представників міжнародних організацій.

Це звернення його адвокат Микола Полозов озвучив в Києві у вівторок, 13 листопада, передає "15 минут".

Чийгоз закликав до заснування кримськотатарської автономії в складі України.

"Вважаю необхідним і актуальним в сьогоднішніх умовах надання сприяння Україні міжнародними організаціями в наданні (Криму) статусу Кримськотатарською Автономної Республіки Крим, щоб виключити спекуляції і підміну поняття "корінний народ", - йдеться в його заяві.

"Кримські татари, багато років протестували проти наростаючого російського сепаратизму в Криму, були обурені і висловили категоричний протест проти окупації Криму Росією. І кожна група визначала свою поведінку в цій ситуації: одні - відсиджувалися або швидко залишали Крим, їдучи на материкову частину України, інші - продовжували свою природну поведінку, тобто виражали в різній формі протест, що, природно, призвело до ряду репресій: одних - викрадали і вбивали, інших - штрафували або саджали в тюрми...", - заявив Чийгоз.

Він зазначив, що "заявити "Крим - це Україна" - це заздалегідь прирікати себе в Криму на постійні небезпеки, або "Крим - це Крим", "Крим - це Росія" - (розраховувати) на спокійне існування".

"Мати паспорт України з метою виїзду за кордон, для навчання за кордоном, ведення бізнесу на території України або за її межами, участі в спортивних та інших заходах або просто для можливості виїжджати час від часу, щоб подихати "повітрям свободи". А є інше ставлення - паспорт України - це демонстрація своєї позиції як громадянина України, відстоювання своїх політичних переконань. Кожен вибирає сам", - йдеться у його зверненні.

Чийгоз заявив, що кримські татари за часів Радянського Союзу виступали проти радянської влади внесли величезний внесок у руйнування "імперії зла".

Як відомо, Ахтем Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого".

Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".

12 грудня Суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання прокуратури та продовжив термін арешту Чийгоза до 8 квітня 2017 року.

Теми: кримські татарианексія
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