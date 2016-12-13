Чийгоз призвал мир способствовать созданию Крымскотатарской автономии

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, который почти два года содержится в СИЗО в аннексированном Крыму, написал обращение к иностранным послам и представителям международных организаций.



Это обращение его адвокат Николай Полозов озвучил в Киеве во вторник, 13 ноября, передает "15 минут".



Чийгоз призвал к учреждению крымскотатарской автономии в составе Украины.



"Считаю необходимым и актуальным в сегодняшних условиях оказание содействия Украине международными организациями в придании (Крыму) статуса Крымскотатарской Автономной Республики Крым, дабы исключить спекуляции и подмену понятия "коренной народ", - говорится в его заявлении.



"Крымские татары, многие годы протестовавшие против нарастающего российского сепаратизма в Крыму, были возмущены и выразили категоричный протест против оккупации Крыма Россией. И каждая группа определяла свое поведение в этой ситуации: одни – отсиживались или быстро покидали Крым, уезжая на материковую часть Украины, другие – продолжали свое естественное поведение, то есть выражали в разной форме протест, что, естественно, привело к ряду репрессий: одних – похищали и убивали, других – штрафовали или сажали в тюрьмы…", - заявил Чийгоз.



Он отметил, что "заявить "Крым - это Украина"- это заранее обрекать себя в Крыму на постоянные опасности, или "Крым - это Крым", "Крым - это Россия" - (рассчитывать) на спокойное существование".

"Иметь паспорт Украины с целью выезда за границу, для учебы за границей, ведения бизнеса на территории Украины или за ее пределами, участия в спортивных и других мероприятиях или просто для возможности выезжать время от времени, чтобы подышать "воздухом свободы". А есть другое отношение – паспорт Украины – это демонстрация своей позиции как гражданина Украины, отстаивание своих политических убеждений. Каждый выбирает сам", - говорится в его обращении.



Чийгоз заявил, что крымские татары во времена Советского Союза выступали против советской власти и внесли огромный вклад в разрушение "империи зла".



Как известно, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014.



20 июля 2016 оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля".



Теперь Чийгоза судят отдельно от других обвиняемых – Али Асанова и Мустафы Дегерменджы. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля.



Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагает исключительно на крымских татар. Потерпевшими названы представители так называемой "крымской самообороны".



12 декабря суд в аннексированном Россией Крыму удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок ареста Чийгоза до 8 апреля 2017 года.