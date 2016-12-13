Стало відомо, хто переміг у конкурсі на посаду держсекретаря Кабміну
Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Володимира Бондаренка державним секретарем Кабінету Міністрів.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.
Наразі Бондаренко є першим заступником міністра Кабміну.
Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом Володимира Федорчука, який протягом року має право бути призначеним держсекретарем, якщо Бондаренко відмовиться від посади або виникне форс-мажор.
Федорчук є заступником міністра Кабміну.
Раніше конкурсна комісія не обрала першого заступника державного секретаря Кабміну, тому що жоден із кандидатів не набрав необхідної мінімальної кількості балів, і попросила уряд оголосити повторний конкурс.
Як відомо, раніше Кабінет Міністрів оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря й 4 заступників держсекретарів.
Конкурсна комісія допустила 12 претендентів на посаду держсекретаря Кабміну, 9 - на першого заступника держсекретаря Кабміну й 31 - на заступників.
Заробітна плата держсекретаря Кабміну буде складатися з посадового окладу - 13 267 гривень, а також низки надбавок, першого заступника - 12 320 гривень і надбавок, у заступників - 11 372 гривні й надбавок.
До призначення держсекретарів їхні повноваження виконують заступники міністрів - керівники апарату, але не довше, ніж до 1 січня 2017 року.
У грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів.