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Стало відомо, хто переміг у конкурсі на посаду держсекретаря Кабміну

Вівторок, 13 грудня 2016, 20:26

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Володимира Бондаренка державним секретарем Кабінету Міністрів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.

Наразі Бондаренко є першим заступником міністра Кабміну.

Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом Володимира Федорчука, який протягом року має право бути призначеним держсекретарем, якщо Бондаренко відмовиться від посади або виникне форс-мажор.

Федорчук є заступником міністра Кабміну.

Раніше конкурсна комісія не обрала першого заступника державного секретаря Кабміну, тому що жоден із кандидатів не набрав необхідної мінімальної кількості балів, і попросила уряд оголосити повторний конкурс.

Як відомо, раніше Кабінет Міністрів оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря й 4 заступників держсекретарів.

Конкурсна комісія допустила 12 претендентів на посаду держсекретаря Кабміну, 9 - на першого заступника держсекретаря Кабміну й 31 - на заступників.

Заробітна плата держсекретаря Кабміну буде складатися з посадового окладу - 13 267 гривень, а також низки надбавок, першого заступника - 12 320 гривень і надбавок, у заступників - 11 372 гривні й надбавок.

До призначення держсекретарів їхні повноваження виконують заступники міністрів - керівники апарату, але не довше, ніж до 1 січня 2017 року.

У грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів.

Українські новини

Теми: Кабінет міністрів
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