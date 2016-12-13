Стало известно, кто победил в конкурсе на должность госсекретаря Кабмина

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Владимира Бондаренко государственным секретарем Кабинета Министров.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

На данный момент Бондаренко является первым заместителем министра Кабмина.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Владимира Федорчука, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Бондаренко откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Федорчук является заместителем министра Кабмина.

Ранее Конкурсная комиссия не избрала первого заместителя государственного секретаря Кабмина, так как ни один из кандидатов не набрал необходимого минимального количества баллов, и попросила правительство объявить повторный конкурс.

Как известно, ранее Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.

Конкурсная комиссия допустила 12 претендентов на должность госсекретаря Кабмина, 9 -на первого заместителя госсекретаря Кабмина и 31 - на заместителей.

Заработная плата госсекретаря Кабмина будет состоять из должностного оклада - 13 267 гривен, а также ряда надбавок, у первого заместителя - 12 320 гривен и надбавок, у заместителей - 11 372 гривны и надбавок.

До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.

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