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Австрія заблокувала резолюцію щодо євроінтеграції Туреччини

Середа, 14 грудня 2016, 02:35

Австрія заблокувала ухвалу будь-яких політичних заяв під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу щодо продовження переговорів про членство Туреччини в ЄС.

Про це повідомив державний міністр в МЗС ФРН Міхаель Рот, пише DW.com.

Австрія мотивує свою позицію тим, що Туреччина активно порушує права людей та не дотримується європейських цінностей. Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц наголосив, що позицію Австрії поділяють Нідерланди та Болгарія. 

Своєю чергою, Міхаель Рот вважає, що "не слід закривати двері на цій скрутній фазі" навіть попри порушення, які тривають в Туреччині.

Напередодні міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від різкого припинення переговорів про членство Туреччини в ЄС. Штайнмаєр закликав замислитися над наслідками такого розриву переговорного процесу для опозиції всередині Туреччини та для переговорів про возз'єднання Кіпру, північна частина якого контролюється Туреччиною. Окрім того, розрив переговорів остаточно розв'яже руки президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у питанні відновлення смертної кари.

"Українська правда" в Threads

Теми: АвстріяНімеччинаТуреччинаЄС
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