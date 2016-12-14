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Австрия заблокировала резолюцию по евроинтеграции Турции

Среда, 14 декабря 2016, 02:35

Австрия заблокировала принятие любых политических заявлений во время встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза о продолжении переговоров о членстве Турции в ЕС.

Об этом сообщил государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот, пишет DW.com.

Австрия мотивирует свою позицию тем, что Турция активно нарушает права людей и не соблюдает европейские ценности. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отметил, что позицию Австрии разделяют Нидерланды и Болгария.

В свою очередь, Михаэль Рот считает, что "не следует закрывать двери на этой трудной фазе" даже несмотря на нарушения, которые продолжаются в Турции.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от резкого прекращения переговоров о членстве Турции в ЕС. Штайнмайер призвал задуматься над последствиями такого разрыва переговорного процесса для оппозиции внутри Турции и для переговоров о воссоединении Кипра, северная часть которого контролируется Турцией. Кроме того, разрыв переговоров окончательно развяжет руки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе восстановления смертной казни.

Темы: АвстрияГерманияТурцияЕС
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