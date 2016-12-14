Під Кабміном влаштували пікет через "Укрспирт"

У середу зранку велика колона людей у Києві пройшла організованою ходою з боку площі Слави у напрямку Кабінету міністрів.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Учасники ходи тримали у руках плакати з закликом до урядовців захистити їхні права та очистити "Укрспирт" від корупції. Також вони мали синьо-жовтні стрічки на одязі, тримали прапори України, а дехто – прапори УПА.

По периметру колони йшли молоді люди в яскравих жилетах та з мегафонами в руках, які слідкували за організованим пересуванням колони.

На запитання кореспондента УП до учасників колони щодо мети акції, вони не змогли чітко відповісти. Двоє чоловіків у жилетах з мегафоном в руках сказали, що мова йде "про якісь заводи".

У прес-службі Київради "Українській правді" повідомили, що заявку на проведення цієї акції протесту подали профспілки "Укрспирту", а її метою є "захист прав працівників спиртової галузі".

У заявці були вказані учасники у кількості 4000. Судячи по розміру колони, людей було не менше тисячі.

Також заявка передбачає встановлення наметів біля Міністерства агрополітики, які повинні там простояти до 30 грудня.

У той же час в прес-службі "Укрспирту" не змогли відповісти на запитання про причини та мету акції, порадивши звертатися до людей "які називають себе профспілками".

Як відомо, раніше глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що приватизація ДП "Укрспирт" може відбутися до кінця 2016 року.

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявляв, що Україна зможе заробити від продажу ДП "Укрспирт" від 200 млн доларів до 400 млн доларів.

Чистий прибуток "Укрспирту" за 2015 рік склав 16 млн грн проти чистого збитку в понад 500 млн грн за 2014 рік.

У середині жовтня силовики затримали екс-головного бухгалтера "Укрспирту" за підозрою в розкраданні державних коштів.

Олег Шанковський, УП