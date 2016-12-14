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Гройсман сподівається, що парламент ухвалить бюджет наступного тижня

Середа, 14 грудня 2016, 10:31

Прем'єр Володимир Гройсман сподівається, що наступного тижня парламент ухвалить проект бюджету на 2017 рік.

Про це він заявив під час вступного слова на засіданні уряду, говорячи про заплановане збільшення зарплат для вчителів.

"Зарплатня українського вчителя зросте до 50% і таке рішення буде прийнято сьогодні. Звісно воно може бути реалізовано, коли буде ухвалено державний бюджет на 2017 рік. Але уряд від себе все зробив, щоб  бюджет був якісно і чесно підготовлений і пріоритети були визначені", - сказав він.

"Зараз приймемо рішення про підвищення тарифних розрядів на 2 кроки, це буде означати що це фінальне рішення. І будемо очікувати що український парламент ухвалить український бюджет, і з 1 січня ми почнемо фінансувати вже підвищену зарплатню", - зазначив він.

Гройсман також повідомив, що у середу буде презентовано нову концепцію української школи, будуть прийняті кілька десятків рішень у сфері освіти.

Оксана Коваленко, УП

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