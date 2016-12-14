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Гройсман надеется, что парламент примет бюджет на следующей неделе

Среда, 14 декабря 2016, 10:31

Премьер Владимир Гройсман надеется, что на следующей неделе парламент примет проект бюджета на 2017 год.

Об этом он заявил во время вступительного слова на заседании правительства, говоря о запланированном увеличении зарплат для учителей.

"Зарплата украинского учителя возрастет до 50%, и такое решение будет принято сегодня. Конечно, оно может быть реализовано, когда будет принят государственный бюджет на 2017 год. Но правительство от себя все сделало, чтобы бюджет был качественно и честно подготовлен и приоритеты были определены", - сказал он.

"Сейчас примем решение о повышении тарифных разрядов на 2 шага, это будет означать, что это окончательное решение. И будем ожидать, что украинский парламент примет украинский бюджет, и с 1 января мы начнем финансировать уже повышенную зарплату", - отметил он.

Гройсман также сообщил, что в среду будет представлена новая концепция украинской школы, будут приняты несколько десятков решений в сфере образования.

Оксана Коваленко, УП

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