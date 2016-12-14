В Кабміні поставили нове обладнання для засідань. Для економії

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що в Кабміні запроваджено електронне врядування і впроваджено нове устаткування для проведення засідань уряду.

Про це повідомив голова уряду Володимир Гройсман під час вступного слова на засіданні Кабміну.

"Сьогодні ми маємо вже нове устаткування для роботи засідань Кабінету міністрів. В тому числі для фіксації прийняття рішень, текстових частин, впровадження повноцінного електронного документообігу", - повідомив він.

"Все це сприятиме і зменшенню витрат, і підвищенню якості і відкритості нашої діяльності", - додав Гройсман.

Українська правда