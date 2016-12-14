Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кабмине поставили новое оборудование для заседаний. Для экономии

Среда, 14 декабря 2016, 10:44

Премьер Владимир Гройсман заявил, что в Кабмине введено электронное управление и поставлено новое оборудование для проведения заседаний правительства.

Об этом сообщил председатель правительства Владимир Гройсман во время вступительного слова на заседании Кабмина.

"Сегодня у нас уже новое оборудование для работы заседаний Кабинета министров. В том числе для фиксации принятия решений, текстовых частей, внедрение полноценного электронного документооборота", - сообщил он.

"Все это будет способствовать и уменьшению затрат, и повышению качества и открытости нашей деятельности", - добавил Гройсман.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Последние новости
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: