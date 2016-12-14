Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перегляне "чорні списки" громадян, яким заборонили в'їзд в РФ

Середа, 14 грудня 2016, 11:57

Рада Федерації РФ звернеться до МВС РФ з пропозицією переглянути так звані "чорні списки" громадян країн СНД, яким за вчинення тих чи інших правопорушень заборонений в'їзд в Росію.

Про це заявила голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко на засіданні у середу, передає російське агентство "РИА Новости".   

"Посли країн СНД регулярно висловлюють заклопотаність тим, що в ці списки включено занадто багато людей, які скоїли незначні правопорушення", - сказала Матвієнко, звертаючись до глави МВС Володимира Колокольцева.

Матвієнко пояснила, що мова йде про громадян тих країн, з якими у Росії встановлено безвізовий режим.

За її пропозицією Радфед звернеться до МВС з пропозицією міграційним службам переглянути "всі заборонні списки" і об'єктивно оцінити всіх включених в них осіб "на предмет наявності загрози для безпеки країни".

Теми: РосіяСНД
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Росія
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: