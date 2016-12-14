Росія перегляне "чорні списки" громадян, яким заборонили в'їзд в РФ

Рада Федерації РФ звернеться до МВС РФ з пропозицією переглянути так звані "чорні списки" громадян країн СНД, яким за вчинення тих чи інших правопорушень заборонений в'їзд в Росію.

Про це заявила голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко на засіданні у середу, передає російське агентство "РИА Новости".



"Посли країн СНД регулярно висловлюють заклопотаність тим, що в ці списки включено занадто багато людей, які скоїли незначні правопорушення", - сказала Матвієнко, звертаючись до глави МВС Володимира Колокольцева.



Матвієнко пояснила, що мова йде про громадян тих країн, з якими у Росії встановлено безвізовий режим.



За її пропозицією Радфед звернеться до МВС з пропозицією міграційним службам переглянути "всі заборонні списки" і об'єктивно оцінити всіх включених в них осіб "на предмет наявності загрози для безпеки країни".