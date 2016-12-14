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Россия пересмотрит "черные списки" граждан, которым запретили въезд в РФ

Среда, 14 декабря 2016, 11:57

Совет Федерации РФ обратится в МВД РФ с предложением пересмотреть так называемые "черные списки" граждан стран СНГ, которым за совершение тех или иных правонарушений запрещен въезд в Россию.

Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на заседании в среду, передает российское агентство "РИА Новости".

"Послы стран СНГ регулярно выражают озабоченность тем, что в эти списки включено слишком много людей, которые совершили незначительные правонарушения", - сказала Матвиенко, обращаясь к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Матвиенко пояснила, что речь идет о гражданах тех стран, с которыми у России установлен безвизовый режим.

По ее предложению Совфед обратится в МВД с предложением миграционным службам пересмотреть "все запретные списки" и объективно оценить всех включенных в них лиц "на предмет представления угрозы для безопасности страны".

Темы: РосcияСНГ
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