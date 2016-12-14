Россия пересмотрит "черные списки" граждан, которым запретили въезд в РФ

Совет Федерации РФ обратится в МВД РФ с предложением пересмотреть так называемые "черные списки" граждан стран СНГ, которым за совершение тех или иных правонарушений запрещен въезд в Россию.



Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на заседании в среду, передает российское агентство "РИА Новости".



"Послы стран СНГ регулярно выражают озабоченность тем, что в эти списки включено слишком много людей, которые совершили незначительные правонарушения", - сказала Матвиенко, обращаясь к главе МВД Владимиру Колокольцеву.



Матвиенко пояснила, что речь идет о гражданах тех стран, с которыми у России установлен безвизовый режим.



По ее предложению Совфед обратится в МВД с предложением миграционным службам пересмотреть "все запретные списки" и объективно оценить всех включенных в них лиц "на предмет представления угрозы для безопасности страны".