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За добу в зоні АТО поранено 4 бійців і прикордонника – штаб

Середа, 14 грудня 2016, 11:57

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 4 військовослужбовців та 1 прикордонник.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства обоорони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, проте четверо бійців отримали поранення. Також близько півночі один співробітник Державної прикордонної служби отримав легке поранення внаслідок обстрілу КПВВ Станиця Луганська", – сказав полковник.

За словами Лисенка, прикордоннику надали медичну допомогу на місці, його життю нічого не загрожує.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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