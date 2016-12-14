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За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца и пограничник – штаб

Среда, 14 декабря 2016, 11:57

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили 4 военнослужащих и 1 пограничник.

Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обоороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако четыре бойца получили ранения. Также около полуночи один сотрудник Государственной пограничной службы получил легкое ранение в результате обстрела КПВВ Станица Луганская", – сказал полковник.

По словам Лысенко, пограничнику оказали медицинскую помощь на месте, его жизни ничего не угрожает.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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