За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца и пограничник – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили 4 военнослужащих и 1 пограничник.



Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обоороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако четыре бойца получили ранения. Также около полуночи один сотрудник Государственной пограничной службы получил легкое ранение в результате обстрела КПВВ Станица Луганская", – сказал полковник.



По словам Лысенко, пограничнику оказали медицинскую помощь на месте, его жизни ничего не угрожает.



Валентина Романенко, УП