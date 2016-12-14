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Міноборони закупило несправні вертольоти – ГПУ

Середа, 14 грудня 2016, 13:16

Посадовці з Міноборони закупили непридатні для використання вертольоти.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у середу.

Вказується, що відповідно до державного контракту, укладеного між Приватним акціонерним товариством та Міноборони, для ЗСУ "закуплено вертольоти, які виявилися не придатними до використання у військових цілях і за своїм технічним станом та обладнанням взагалі не можуть виконувати завдання за призначенням".

"При цьому службовими особами військової частини зазначені вертольоти прийняті до експлуатації", - заявляє ГПУ.

"У ході слідства встановлено, що ці самі вертольоти вже були реалізовані Міністерством оборони України зазначеному підприємству у 2010 році як надлишкове військове майно, непридатне до використання", - повідомляє Генпрокуратура.

Зазначається, що державі завдано збитків на суму близько 12,7 млн грн, а військовим посадовцям загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Згідно із повідомленням, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею "недбале ставлення до військової служби".

Українська правда

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Теми: арміяГенпрокуратураМіноборони
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