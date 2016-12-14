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Минобороны закупило неисправные вертолеты – ГПУ

Среда, 14 декабря 2016, 13:16

Чиновники из Минобороны закупили непригодные для использования вертолеты.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры в среду.

Указывается, что в соответствии с государственным контрактом, заключенным между Частным акционерным обществом и Минобороны, для ВСУ "закуплено вертолеты, которые оказались не пригодными к использованию в военных целях и по своему техническому состоянию и оборудованию вообще не могут выполнять задачи по назначению".

"При этом должностными лицами воинской части указанные вертолеты приняты к эксплуатации", - заявляет ГПУ.

"В ходе следствия установлено, что эти самые вертолеты уже были реализованы Министерством обороны Украины данному предприятию в 2010 году как избыточное военное имущество, непригодное к использованию", - сообщает Генпрокуратура.

Отмечается, что государству нанесен ущерб на сумму около 12,7 млн грн, а военным чиновникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Согласно сообщению, по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "небрежное отношение к военной службе".

Украинская правда

Темы: армияГенпрокуратураМинобороны
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