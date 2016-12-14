У Мар'їнці вибухом снаряда поранений житель

У Мар'їнці Донецької області в результаті вибуху снаряда на центральній вулиці міста мирний житель отримав поранення ніг.

Про це інформує в середу прес-служба Національної поліції в Донецькій області.

Зазначається, що одиночний снаряд вибухнув на вулиці Прокоф’єва, в результаті чого осколками було поранено мирного жителя 1954 року народження.

Постраждалому надали медичну допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події.

Інцидент попередньо кваліфікували як терористичний акт.

Українська правда