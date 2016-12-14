В Марьинке взрывом снаряда ранен житель
Среда, 14 декабря 2016, 13:51
В Марьинке Донецкой области в результате взрыва снаряда на центральной улице города мирный житель получил ранения ног.
Об этом сообщает в среду пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.
Отмечается, что одиночный снаряд взорвался на улице Прокофьева, в результате чего осколками был ранен мирный житель 1954 года рождения.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Инцидент предварительно квалифицировали как террористический акт.
Украинская правда