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Порошенко впевнений, що Україна в березні виграє суд проти "Газпрому"

Середа, 14 грудня 2016, 14:31

Україна очікує, що Стокгольмський арбітраж у суперечці між "Нафтогазом" і "Газпромом" прийме рішення на користь Києва в березні 2017 року.

Про це президент Петро Порошенко заявив під час запуску підприємства з виробництва запчастин для імпортних автомобілів у Тернопільській області у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що в березні Україна виграє арбітраж в Стокгольмі", – заявив він.

За його словами, Україна чекає, що їй вдасться після такого юридичного рішення скасувати "грабіжницький контракт з Газпромом".

"Доведено, що Газпром нам постачав газ за завищеними цінами, знизимо ці ціни і знизимо тарифи", – сказав Порошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоГазпромНафтогазгазсуд
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