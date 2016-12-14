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Порошенко уверен, что Украина в марте выиграет суд против "Газпрома"

Среда, 14 декабря 2016, 14:31

Украина ожидает, что Стокгольмский арбитраж в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" примет решение в пользу Киева в марте 2017 года.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время запуска предприятия по производству запчастей для импортных автомобилей в Тернопольской области в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что в марте Украина выиграет арбитраж в Стокгольме", – заявил он.

По его словам, Украина ожидает, что ей удастся после такого юридического решения отменить "грабительский контракт" с Газпромом.

"Доказано, что Газпром нам поставлял газ по завышенным ценам, снизим эти цены и снизим тарифы", – сказал Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГазпромНефтегазгазсуд
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