Порошенко уверен, что Украина в марте выиграет суд против "Газпрома"
Среда, 14 декабря 2016, 14:31
Украина ожидает, что Стокгольмский арбитраж в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" примет решение в пользу Киева в марте 2017 года.
Об этом президент Петр Порошенко заявил во время запуска предприятия по производству запчастей для импортных автомобилей в Тернопольской области в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы ожидаем, что в марте Украина выиграет арбитраж в Стокгольме", – заявил он.
По его словам, Украина ожидает, что ей удастся после такого юридического решения отменить "грабительский контракт" с Газпромом.
"Доказано, что Газпром нам поставлял газ по завышенным ценам, снизим эти цены и снизим тарифы", – сказал Порошенко.