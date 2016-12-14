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Украинскому патриоту Балуху в Крыму предъявили обвинение

Среда, 14 декабря 2016, 14:57

Украинскому активисту, крымчанину Владимиру Балуху в среду российское оккупационное следствие предъявило обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Сам Балух с выдвинутым обвинением не согласен и вину  не признает. Эксперты группы считают, что новое уголовное дело против Балуха является продолжением политически мотивированного преследования активиста за его публичную украинскую позицию.

Как известно, 8 декабря сотрудники российской ФСБ провели обыски в домах Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, "нашли" на крыше дома патроны и динамит и задержали активиста.

"Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста", – сказано в сообщении.

12 декабря Раздольненский районный "суд" Крыма избрал меру пресечения Балуху в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Суд оставил без внимания тот факт, что процессуальные документы были составлены с существенными нарушениями.

Преследование активиста длится еще с весны 2015 года, о суде над ним СМИ сообщали еще в начале 2016 года.

Статья, по которой обвиняется Балух, предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Темы: Крымправа человека
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