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У центрі Дніпра трактор зім’яв більше 10 авто: є постраждалі

Середа, 14 грудня 2016, 16:57

У центрі Дніпра вдень сталася аварія, яку спричинив трактор, у якого відмовили гальма.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами очевидців, машина почала набирати швидкість й на ходу зім’яла кілька автівок біля вулиці Чкалова, ще більше авто трактор "зловив" на розі вулиці Січових Стрільців та Старокозацької.

"Намагаючись бодай якось пригальмувати, водій опустив ківш трактора, але зупинила його лише автовишка "Обленерго", що стояла закріплена на додаткові опори вздовж вулиці Січових Стрільців неподалік від Єпархіального центру Київського патріархату", – повідомили свідки ДТП.

 

"Зім'ято більше десятка машин, є постраждалі й серед пасажирів авто, водіїв. На подію прибули кілька авто поліцейських, кілька "швидких" забрали постраждалих", – повідомив співрозмовник агентства.

Теми: ДТПДніпро
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