В центре Днипра трактор смял более 10 авто: есть пострадавшие

В центре Днипра днем произошла авария с трактором, у которого отказали тормоза.



Об этом сообщает "Укринформ".



По словам очевидцев, машина начала набирать скорость и на ходу смяла несколько машин возле улицы Чкалова, еще больше авто трактор "поймал" на углу улицы Сечевых Стрельцов и Старокозацкой.



"Пытаясь хоть как-то притормозить, водитель опустил ковш трактора, но остановила его только автовышка "Облэнерго", что стояла закреплена на дополнительные опоры вдоль улицы Сечевых Стрельцов неподалеку от Епархиального центра Киевского патриархата", – сообщили свидетели ДТП.

"Смято больше десятка машин, есть пострадавшие и среди пассажиров авто, водителей. На событие прибыли несколько авто полицейских, несколько "скорых" забрали пострадавших", – сообщил собеседник агентства.