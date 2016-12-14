Туск пообіцяв сприяти якнайшвидшому наданню безвізу Україні

Президент Європейської Ради Дональд Туск пообіцяв зробити все можливе для якнайшвидшого надання безвізового режиму Україні.

Про це він заявив в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенко 14 грудня, передає прес-служба українського президента.

"Дональд Туск запевнив, що зробить все можливе для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також сприятиме якнайшвидшому завершенню процедури надання українцям безвізового режиму", - йдеться в повідомленні.

Також співрозмовники скоординували позиції напередодні засідання Європейської Ради, яке відбудеться 15 грудня в Брюсселі.

Крім того, Порошенко підкреслив, що розраховує на продовження санкцій ЄС проти Росії через невиконання нею Мінських домовленостей.

Він також висловив стурбованість гуманітарною ситуацією в сирійському Алеппо і зазначив, що за такі дії Росія заслуговує окремих санкції.