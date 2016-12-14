Туск пообещал способствовать скорейшему предоставлению безвиза Украине

Президент Европейского Совета Дональд Туск пообещал сделать все возможное для скорейшего предоставления безвизового режима Украине.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко 14 декабря, передает пресс-служба украинского президента.

"Дональд Туск заверил, что сделает все возможное для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также будет способствовать скорейшему завершению процедуры предоставления украинцам безвизового режима", - говорится в сообщении.

Также собеседники скоординировали позиции в преддверии заседания Европейского Совета, которое состоится 15 декабря в Брюсселе.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на продолжение санкций ЕС против России из-за невыполнения ею Минских договоренностей.

Он также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в сирийском Алеппо и отметил, что за такие действия Россия заслуживает отдельных санкции.