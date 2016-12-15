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Аваков підписав угоду про співпрацю з Європолом

Четвер, 15 грудня 2016, 01:55

14 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході робочого візиту до Нідерландів підписав Угоду про стратегічне і оперативне співробітництво з Європолом.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Відзначається, що Угода дозволить українським правоохоронцям брати участь в спільних поліцейських заходах разом з європейськими колегами, обмінюватися оперативною інформацією і встановлювати місцезнаходження злочинців, які перебувають у розшуку. Крім того, це дозволить створювати міжнародні спільні слідчі групи.

У повідомленні говориться, що українська сторона готова надати доступ до своїх баз даних, які будуть цікаві Європолу з метою співпраці.

Національним контактним пунктом по взаємодії з Європолом з української сторони визначено Нацполіцію.

Варто відзначити, що Європол має ряд відмінностей від Інтерполу, який є міжнародною організацією з глобальними базами даних і підтримкою в першу чергу спільних поліцейських операцій. Європол - це правоохоронний орган ЄС, який здійснює аналітичну, технічну та фінансову підтримку партнерів у сфері запобігання та боротьби з важкими міжнародними злочинами і тероризмом.

На сьогодні угоди про співпрацю з Європолом укладені з правоохоронними органами Австралії, Канади, США, Ісландії, Норвегії, Монако, Швейцарії, Албанії, Македонії, Молдови та двома міжнародними організаціями: Євроюстом та Інтерполом.

Теми: Аваковполіція
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