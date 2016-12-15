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Аваков подписал соглашение о сотрудничестве с Европолом

Четверг, 15 декабря 2016, 01:55

14 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе рабочего визита в Нидерланды подписал Соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что Соглашение позволит украинским правоохранителям участвовать в совместных полицейских мероприятиях вместе с европейскими коллегами, обмениваться оперативной информацией и устанавливать местонахождение преступников, находящихся в розыске. Кроме того, это позволит создавать международные совместные следственные группы.

В сообщении говорится, что украинская сторона готова предоставить доступ к своим базам данных, которые будут интересны Европолу для сотрудничества.

Национальным контактным пунктом по взаимодействию с Европолом с украинской стороны определено Нацполицию.

Стоит отметить, что Европол имеет ряд отличий от Интерпола, который является международной организацией с глобальными базами данных и поддержкой в первую очередь совместных полицейских операций. Европол - это правоохранительный орган ЕС, который осуществляет аналитическую, техническую и финансовую поддержку партнеров в сфере предупреждения и борьбы с тяжелыми международными преступлениями и терроризмом.

На сегодня соглашения о сотрудничестве с Европолом заключены с правоохранительными органами Австралии, Канады, США, Исландии, Норвегии, Монако, Швейцарии, Албании, Македонии, Молдовы и двумя международными организациями: Евроюстом и Интерполом.

Темы: Аваковполиция
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