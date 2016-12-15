ЗМІ: Путін особисто брав участь у кампанії зі втручання у вибори в США

Представники розвідки США вважають, що президент РФ Володимир Путін особисто брав участь у прихованій кампанії зі втручання у президентські вибори у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на старші посадові особи американської розвідки.

Два представника розвідки, у яких є прямий доступ до інформації, заявили, що нові розвіддані показують, що Путін особисто керував тим, як вкрадені в результаті злому дані демократів просочувалися в ЗМІ або використовувалися в інший спосіб. Ця інформація прийшла з дипломатичних джерел і шпигунів, які працюють на союзників США.

Одне з джерел заявило, що цілі у Путіна були багатогранними. За його словами, те, що починалося як "вендета" проти Гілларі Клінтон, трансформувалося в спробу показати корупцію в американській політиці і відвернути від США ключових союзників, демонструючи їм, що не можна більше розраховувати на Америку як на надійного світового лідера.

NBC нагадує, що в жовтні 2016 року Вашингтон офіційно звинуватив Росію в причетності до ряду кібератак, за допомогою яких Кремль намагався "втрутитися" в вибори президента США.

Тепер, за словами співробітників розвідки, у США є вагома інформація, що зв'язує Путіна з цією операцією. Вони використовували термін "високий рівень довіри, який має на увазі, що інформація є практично незаперечною.

Телеканал повідомив, що коментарів від ЦРУ і канцелярії директора Національної розвідки отримати не вдалося.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.