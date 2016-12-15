Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр економіки Чилі влип у скандал через секс-ляльку

Четвер, 15 грудня 2016, 09:34

Міністру економіки Чилі Луїсу Феліпе Сеспедесу довелося виправдовуватися за надувну секс-ляльку, яку він отримав в подарунок від асоціації виробників і експортерів країни.

Про це повідомляє в четвер російська служба ВВС.

Відзначається, що в ході традиційної різдвяної вечері, організованої асоціацією у вівторок, її глава Роберто Фантуччі презентував міністрові ляльку з написом: "Щоб стимулювати економіку".

На фотографіях міністр зображений з подарунком в руках і з широкою посмішкою на обличчі. Видима радість чиновника обурила президента країни Мішель Бачелет.

"До того, що сталося на вечері Asexma, не можна ставитися терпимо, – написала вона в своєму" Твіттері". – Боротьба за повагу до жінок була в центрі зусиль двох моїх урядів".

До обурення Бачелет приєдналися багато чилійців. Зокрема, представники Руху за сексуальні та репродуктивні права назвали подарунок бізнесменів міністру сексистським і жіноненависницьким.

У підсумку міністр Сеспедес публічно вибачився за реакцію на подарунок.

"Мене застали зненацька, і моя реакція була неприйнятною", – заявив він.

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: