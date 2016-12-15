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Министр экономики Чили попал в скандал из-за секс-куклы

Четверг, 15 декабря 2016, 09:34

Министру экономики Чили Луису Фелипе Сеспедесу пришлось оправдываться за надувную секс-куклу, которую он получил в подарок от ассоциации производителей и экспортеров страны.

Об этом сообщает в четверг российская служба ВВС.

Отмечается, что в ходе традиционного рождественского ужина, организованного ассоциацией во вторник, ее глава Роберто Фантуччи презентовал министру куклу с надписью: "Чтобы стимулировать экономику".

На фотографиях министр запечатлен с подарком в руках и с широкой улыбкой на лице. Видимая радость чиновника возмутила президента страны Мишель Бачелет.

"К тому, что произошло на ужине Asexma, нельзя относиться терпимо, – написала она в своем "Твиттере". – Борьба за уважение к женщинам была в центре усилий двух моих правительств".

К возмущению Бачелет присоединились многие чилийцы. В частности, представители Движения за сексуальные и репродуктивные права назвали подарок бизнесменов министру сексистским и женоненавистническим.

В итоге министр Сеспедес публично извинился за реакцию на подарок.

"Меня застали врасплох, и моя реакция была неприемлемой", – заявил он.

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