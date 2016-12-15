Министр экономики Чили попал в скандал из-за секс-куклы

Министру экономики Чили Луису Фелипе Сеспедесу пришлось оправдываться за надувную секс-куклу, которую он получил в подарок от ассоциации производителей и экспортеров страны.

Об этом сообщает в четверг российская служба ВВС.

Отмечается, что в ходе традиционного рождественского ужина, организованного ассоциацией во вторник, ее глава Роберто Фантуччи презентовал министру куклу с надписью: "Чтобы стимулировать экономику".

На фотографиях министр запечатлен с подарком в руках и с широкой улыбкой на лице. Видимая радость чиновника возмутила президента страны Мишель Бачелет.

Polémica por regalo de Asexma a ministro Luis Felipe Céspedes→ https://t.co/3GKp4dljRy pic.twitter.com/kYJ8C8KV9o — 24 Horas (@24HorasTVN) 14 грудня 2016 р.

"К тому, что произошло на ужине Asexma, нельзя относиться терпимо, – написала она в своем "Твиттере". – Борьба за уважение к женщинам была в центре усилий двух моих правительств".

К возмущению Бачелет присоединились многие чилийцы. В частности, представители Движения за сексуальные и репродуктивные права назвали подарок бизнесменов министру сексистским и женоненавистническим.

В итоге министр Сеспедес публично извинился за реакцию на подарок.

"Меня застали врасплох, и моя реакция была неприемлемой", – заявил он.