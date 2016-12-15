У Києві пікетують посольство РФ: проти бомбардувань Алеппо

У Києві під стінами посольства Російської Федерації відбувається акція протесту проти злочинів РФ у сирійському Алеппо.

Про це повідомляє "Громадське ТБ".

За даними кореспондента, під будівлею на Повітрофлотському проспекті зібралось близько сотні учасників акції.

Мітингувальники, зокрема, звертаються до російської влади із закликом припинити бомбардування в Алеппо.

facebook андрія круглашова

Також висунуто 6 вимог до українського парламенту. Основна їх суть в солідарності та підтримці сирійського народу, а також в засудженні політики сирійського президента Башара Асада і Російської Федерації.

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