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В Киеве пикетируют посольство РФ: против бомбардировок Алеппо

Четверг, 15 декабря 2016, 09:44
В Киеве пикетируют посольство РФ: против бомбардировок Алеппо
ГРОМАДСЬКЕ

В Киеве под стенами посольства Российской Федерации проходит акция протеста против преступлений РФ в сирийском Алеппо.

Об этом сообщает "Громадське ТВ".

По данным корреспондента, под зданием на Воздухофлотском проспекте собралось около сотни участников акции.

Митингующие, в частности, обращаются к российским властям с призывом прекратить бомбардировки в Алеппо.

 
facebook андрея Круглашова

Также выдвинуто 6 требований к украинскому парламенту. Основная их суть в солидарности и поддержке сирийского народа, а также в осуждении политики сирийского президента Башара Асада и Российской Федерации.

Больше о ситуации в сирийском городе читайте в проекте "Украинской правды" "Падение Алеппо".

Темы: РосcияСирия
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