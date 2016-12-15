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ГПУ: повернення грошей людей Януковича з Латвії може тривати 5-10 років

Четвер, 15 грудня 2016, 10:18

Загальний строк повернення активів оточення екс-президента Віктора Януковича, знайдених в Латвії, може тривати 5-10 років.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Ми говоримо про більш ранню перспективу, передусім беручи до уваги те, що українське слідство значною мірою просунулося на цьому шляху. Вже до кінця року ми розраховуємо на перші вироки у кримінальних процесах, які стануть підставою для повернення цих грошей", – сказав він.

У той же час він вважає, що Україна може розраховувати на повернення як мінімум 50% активів.

"Безумовно, ми не встигаємо повернути ці гроші до кінця року. Це означає, що в наступному році ми вже повинні домовлятися з латвійською стороною про те, щоб вони закладали в проект закону, свій бюджет, щоб вкласти це у витрати, повернення цих грошей або принаймні їх частини в Україну. Я думаю, що ми можемо розраховувати щонайменше на 50% зазначеної суми", – додав Єнін.

Він додав, що наступного тижня генпрокурор України планує здійснити візит до Латвії для того, щоб продемонструвати докази, зібрані слідством України, щоб обґрунтувати швидке повернення цих грошей в Україну.

"А також можливе обговорення часток, в яких ми можемо розраховувати на повернення грошей", – сказав Єнін.

Раніше Єнін анонсував, що на 6-му засіданні українсько-латвійської міжурядової комісії будуть говорити про повернення грошей "державної мафії Януковича" з Латвії.

Як відомо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про конфіскацію в Латвії 50 млн євро з рахунків українських чиновників часів Януковича. За припущеннями, ця сума могла бути конфіскована з рахунків екс-першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова.

У Латвії підтверджують, що гроші пов'язані з Україною і були конфісковані в рамках спеціальної процедури, без кримінального вироку.

При цьому Арбузов наполягає, що у нього не було грошей в Латвії.

Теми: ЯнуковичЛатвія
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