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Гройсман – громадам: Не дамо політиканам спекулювати на землі

Четвер, 15 грудня 2016, 11:10

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає громади продовжувати об’єднуватися, а також внести до парламенту законопроект щодо управління землями.

Про це він сказав на Форумі об’єднаних громад в четвер, 15 грудня.

"Треба не дати політиканам спекулювати на питаннях управління земельними ресурсами. Всі землі мають бути передані в управління об’єднаних територіальних громад. Уряд вніс цю пропозицію. І між першим і другим читанням почали нав’язувати на цей закон всі інші сільські ради. Це дешевий популізм, спекуляція – хочуть відібрати мотивацію до добровільного об’єднання (громад) і знищити реформу", – заявив прем'єр.  

"Наше завдання – і ми, в принципі, урядом готові зробити це – подати окремий законопроект, у якому буде написано, що всі землі територіальних громад передаються в управління...", – сказав він.

"І я хотів би, щоб ми з вами сформували порядок денний – органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади – для українського парламенту. Я переконаний, що голова парламенту це підтримає, щоб ми визначили 3, 5, 7 законів щодо об’єднання територіальних громад, управління земельними ресурсами, вирішення тих чи інших "шерехуватостей", які у вас є", – додав Гройсман.   

Він повідомив: "Будемо наполягати на тому, щоб у січні-лютому ми з вами приїхали в парламент, зустрілися з депутатами, поговорили і отримали їхню підтримку. Вірю в те, що ми зможемо переконати депутатів у такому підході".  

"Як сьогодні розвивати громаду, в якій 300 людей живе? І коли я чую від деяких політиканів, що треба ПДФО (податок на доходи фізичних осіб – ред..) 25% повернути на рівень сільської громади неспроможної – у мене питання: це хочуть знову повернути систему, яка знищувала ці громади? Кому це ПДФО допомогло – хоч одній громаді допомогло стати успішною? Ні", – заявив також прем’єр.

На його думку, децентралізація – "чи не єдина реформа, яка має чіткий початок, проміжний результат і системний успіх".

"Все, що залежить від мене і уряду, буде зроблено для того, щоб посилювати реформу з децентралізації і посилювати місцеве самоврядування", – запевнив Гройсман.

Він зазначив, що у проекті держбюджету на 2017 рік закладено як додаткові ресурси 9 мільярдів гривень, тоді як минулого року було 6 мільярдів. Є також державний фонд регіонального розвитку.

Прем’єр наголосив, що якщо раніше бюджет громади на одного мешканця був 600 гривень, то тепер став 2000 гривень.

Гройсман зазначив, що треба подбати про "якісну школу, якісний фах, якісну лікарню".

"Нам треба створити якісну систему охорони здоров'я… Українці живуть на 5-7 років менше, ніж сусідні країни", – сказав він.

"Не бійтеся лідерства!" – закликав прем’єр.

Олена Рощенко, УП

Теми: Гройсмандецентралізаціяреформиземлязаконодавство
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