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Холодницький чекає подання на запобіжний захід для Охендовського

Четвер, 15 грудня 2016, 11:11

Слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського зібрало всі необхідні докази, і наразі Спеціалізована антикорупційна прокуратура чекає від детективів НАБУ клопотання про обрання для нього запобіжного заходу.

Про це розповів керівник САП Назар Холодницький у кулуарах ІІІ міжнародної конференції з повернення активів, повідомляє 15 грудня "Укрінформ".

"Це – перша справа, де слідство врешті зібрало докази, які ми хотіли... Якщо він не з'явився (Охендовський в НАБУ), я даю повну свободу дій детективам як органу розслідування, я досі від них чекаю клопотання про обрання того чи іншого запобіжного заходу, який вони визначать", – відповів Холодницький на запитання, якими будуть подальші кроки в ситуації з врученням підозри голові ЦВК Охендовському.

За словами керівника САП, детективи мають 2 місяці на проведення розслідування й направлення справи до суду.

Холодницький висловив переконання, що ця справа дійсно дійде до суду.

Як відомо, 13 грудня керівник САП підписав підозру Охендовському у справі про "амбарну книгу" Партії регіонів.

Ввечері того ж дня її було оголошено голові ЦВК в аеропорту, коли той повернувся з відрядження.

За словами Холодницького, документами так званої "чорної бухгалтерії" ПР підтверджуються чотири випадки отримання Охендовским готівкових коштів в офісі Партії регіонів у Києві на вул. Липській, 10, на загальну суму 16 734 долари США.

Теми: ЦВКкорупціяАнтикорупційна прокуратура
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