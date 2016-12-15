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Окупанти порушують права Чийгоза на справедливий суд

Четвер, 15 грудня 2016, 11:57

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає проведення судом допиту заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза по відеозв'язку порушенням його права на справедливий суд.

Про це на брифінгу в Києві в четвер повідомив директор Amnesty International Україна Красимир Янков, передають "Українські новини".

"І ми були свідками того, як ця "присутність" Чийгоза по відеозв'язку порушує його право на справедливий суд", – сказав Янков.

Він уточнив, що в ході судового засідання у вересні використовувався відеозв'язок програми Skype, при чому якість зв'язку була незадовільною.

Представники організації вважають, що Чийгоз не міг почути запитання прокурора і судді, задати питання свідкам.

Янков додав, що Чийгоз знаходиться в слідчому ізоляторі біля будівлі суду в анексованому Росією Сімферополі.

Всі засідання починаються з прохання адвоката Миколи Полозова доставити Чийгоза в зал суду, яке судді відкидають.

12 грудня стало відомо, що суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання прокуратури та продовжив термін арешту для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до 8 квітня 2017 року.

Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити заступника голови Меджлісу та припинити утиски кримських татар.

Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".

Теми: кримські татарисуд
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