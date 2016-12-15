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Оккупанты нарушают права Чийгоза на справедливый суд

Четверг, 15 декабря 2016, 11:57

Международная правозащитная организация Amnesty International считает проведение судом допроса заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза по видеосвязи нарушением его права на справедливый суд.

Об этом на брифинге в Киеве в четверг сообщил директор Amnesty International Украина Красимир Янков, передают "Українські новини".

"И мы были свидетелями того, как это "присутствие" Чийгоза по видеосвязи нарушает его право на справедливый суд", – сказал Янков.

Он уточнил, что в ходе судебного заседания в сентябре использовалась видеосвязь программы Skype, при чем качество связи было неудовлетворительным.

Представители организации считают, что Чийгоз не мог услышать вопросы прокурора и судьи, задать вопросы свидетелям.

Янков добавил, что Чийгоз находится в следственном изоляторе возле здания суда в аннексированном Россией Симферополе.

Все заседания начинаются с просьбы адвоката Николая Полозова доставить Чийгоза в зал суда, которую судьи отвергают.

12 декабря стало известно, что суд в аннексированном Россией Крыму удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок ареста для заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза до 8 апреля 2017 года.

Министерство иностранных дел Украины требует освободить заместителя председателя Меджлиса и прекратить притеснения крымских татар.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

20 июля 2016 года оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от других обвиняемых - Али Асанова и Мустафы Дегерменджы. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагают исключительно на крымских татар. Потерпевшими названы представители так называемой "крымской самообороны".

Темы: крымские татарысуд
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