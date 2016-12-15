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Ситник розповів, що є найскладнішим в поверненні активів з-за кордону

Четвер, 15 грудня 2016, 12:30

Голова НАБУ Артем Ситник заявляє про важливість створення  агенції з повернення активів і зазначає, що найскладнішим є арешт виявлення і арешт активів закордоном.

Про це Ситник сказав під час виступу на ІІІ міжнародній конференції з повернення активів.

"Найпроблемніше питання – арешт активів за кордоном, бо єдиної бази даних майна, зареєстрованого закордоном – немає", - сказав він.

Ситник додав, що частково НАБУ в цьому допомагає Фінмоніторинг, який надсилає запити по різних країнах. "Але ми їх не завжди швидко отримуємо, іноді цей процес займає досить довгий проміжок часу", - сказав він.

Як приклад він навів арешт активів в розмірі 7 мільйонів євро  у справі Онищенка, який відбувся лише через 2 місяці після перших затримань у справі.

"Хто б міг подумати, що якийсь суддя з Сєвєродонецька матиме майно в Іспанії", - сказав також Ситник.

"Майна в Україні є багато, але ще більше майна – це те, яке є закордоном", - зазначив він.

"Надзвичайно важливим кроком буде створення агенції з повернення і керування активів, і зараз рекомендований кандидат на посаду цього агентства", - сказав він.

Оксана Коваленко, УП

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