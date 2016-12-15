Сытник рассказал, что самое сложное в возвращении активов из-за рубежа

Председатель НАБУ Артем Сытник заявляет о важности создания агентства по возврату активов и отмечает, что самым сложным является арест выявления и арест активов за рубежом.

Об этом Сытник сказал во время выступления на III международной конференции по возвращению активов.

"Наиболее проблемный вопрос - арест активов за рубежом, потому что единой базы данных имущества, зарегистрированного за границей - нет", - сказал он.

Сытник добавил, что частично НАБУ в этом помогает Финмониторинг, который направляет запросы по разным странам. "Но мы их не всегда быстро получаем, иногда этот процесс занимает достаточно долгий промежуток времени", - сказал он.

В качестве примера он привел арест активов в размере 7 миллионов евро по делу Онищенко, который состоялся только через 2 месяца после первых задержаний по делу.

"Кто бы мог подумать, что у какого-то судья из Северодонецка будет имущество в Испании", - сказал также Сытник.

"Имущества в Украине много, но еще больше имущества - это то, которое есть заграницей", - отметил он.

"Чрезвычайно важным шагом будет создание агентства по возврату и управлению активов, и сейчас рекомендован кандидат на должность этого агентства", - сказал он.

Украинская правда