НАЗК передало в суд протоколи на чиновників, що спізнилися з деклараціями

Національне агентство по запобіганню корупції передало до суду 4 адміністративних протоколи про несвоєчасне подання чиновниками електронних декларацій.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови агентства Руслан Радецький.

"НАЗК направило до суду перші адміністративні протоколи про порушення фінансового контролю", - написав Радецький.

За його словами, таке рішення прийнято на черговому засіданні агентства в четвер.

Радецький уточнив, що уповноважені особи НАЗК виявили 4 випадки несвоєчасного подання електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2015 рік без поважних причин.

Як відомо, Генеральна прокуратура знайшла адміністративні правопорушення в е-деклараціях 53 народних депутатів.