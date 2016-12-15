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Сенцов у в'язниці пише сценарії та повісті

Четвер, 15 грудня 2016, 14:30

Український режисер Олег Сенцов, якого утримують у російській в'язниці в Якутії, активно займається творчістю.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Дмитро Дінзе.

"Олег всім передає привіт, написав вже 5 сценаріїв і одну повість, весь у творчому процесі", – повідомив він.

Адвокат також розповів, що в місті Саха, де утримують Сенцова, дуже холодно – в даний момент -35 градусів, а минулого тижня було -47.

У той же час Дінзе повідомив, що Сенцов перебуває в нормальних умовах.

"Загалом в колонії нормальна обстановка, начальник адекватний. Сидить в колонії поки без проблем. Єдине, листи приходять не регулярно, багато затримок і їх реально мало. На питання журналістів відмовився відповідати, сказав, що писати і говорити нічого", – написав він.

За словами Дінзе, Сенцов сподівається на обмін і повернення в Україну.

Українська правда

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Теми: СенцовРосіяправа людини
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